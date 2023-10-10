Зеленський підписав закон про відновлення декларацій: для кого зробили виключення

Президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення та відкриття е-декларацій. Законопроєкт передбачає відкриття декларацій одразу, а не через рік.

Володимир Зеленський підписав закон №9534, який раніше ветував. Текст законопроєкту було змінено.

Дивіться також Завдяки кому насправді Рада відновила е-декларування

В Україні відкриють е-декларації

Законопроєкт №9534 передбачає відновлення електронних декларацій посадовців, у тому числі суддів. Декларації чиновників відкриються одразу, а не через рік після цього.

Подані декларації включатимуть до Єдиного державного реєстру декларацій, до якого буде відкритий та цілодобовий доступ.

Особи, які не подали декларацію у 2022 – 2023 роках, повинні подати їх не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності нового закону.

За недотримання умов чиновників звільнятимуть

Зазначається, що особи, які призначені відповідальну посаду або посаду з підвищеним корупційним ризиком, підлягають звільненню у випадку неподання декларацій чи необхідних документів, а також в тому випадку, якщо вони не пройшли спеціальну перевірку.

При цьому є виключення для громадян, які виконують завдання в інтересах національної безпеки чи перебувають на територіях, які постраждали від військової агресії Росії. Вони повинні подати декларацію у такі терміни:

Впродовж 90 днів з дня визначення дати завершення бойових дій для території активних бойових дій чи дня визначення дати завершення тимчасової окупації для тимчасово окупованих територій, на яких особа перебуває;

Протягом 90 днів з дня повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи (крім ротації);

Протягом 90 днів з дня припинення повноважень (звільнення з посади, служби) чи переведення особи на посади, які не передбачають безпосередньої участі у бойових діях, виконанні бойових (спеціальних) завдань, посиленні охорони державного кордону, проведенні розвідувальних заходів, контррозвідувальних операцій, оперативно-розшукової діяльності;

Протягом 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування, але правка про негайне відкриття декларацій не набрала достатню кількість голосів. Тож законопроєкт передбачав, що декларації чиновників відкриватимуть через рік або ж за згодою окремого декларанта. Обурені українці створили петицію з вимогою ветувати закон про е-декларування без правки.

Ветувати законопроєкт закликали й депутати Європарламенту та Національне агентство з питань запобігання корупції. 12 вересня, коли законопроєкт направили на підпис президенту, він наклав на нього вето, зазначивши, що декларації повинні бути відкритими вже зараз.