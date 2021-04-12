Зеленський підписав закон щодо врегулювання діяльності колекторів

Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів. Мовиться про врегулювання простроченої заборгованості.

Відповідний документ захищатиме боржників від дій недобросовісних колекторів. Парламент підтримав закон 19 березня 2021 року.

До теми Зеленський підписав "колекторський закон", що забороняє погрожувати боржникам

У пресслужбі Офісу Президента зауважили, що наразі в Україні є понад 200 так званих колекторських компаній, до послуг яких звертаються фінансові установи через прострочені заборгованості у своїх клієнтів.

Проте відповідна сфера наразі погано врегульована на законодавчому рівні, тому колектори нерідко задля повернення боргу діють із порушеннями законодавства.

Підписаний закон запроваджує чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів під час врегулювання проблемної заборгованості,

– мовиться у повідомленні ОП.

Що передбачає закон

Відповідний документ встановлює вимоги до колекторських компаній та кредитодавців, зокрема:

дотримуватися етичної поведінки з боржником;

інформувати його у випадку залучення колекторської компанії або відступлення права вимоги новому кредитору;

укладати договори лише з компаніями, що включені до реєстру колекторських компаній, який веде Нацбанк;

контролювати дії залучених колекторських компаній.

За недотримання вимог передбачені штрафи. Документ також встановлює вимоги до взаємодії зі споживачем або його представником під час врегулювання простроченої заборгованості.

НБУ отримує повноваження контролювати додержання банками, колекторськими компаніями та іншими фінансовими установами законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.