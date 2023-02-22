Обов'язкове декларування депутатів й посадовців: Зеленський підтримав петицію

Володимир Зеленський підтримав петицію про відновлення декларування статків посадовців і депутатів. Адже декларації з початку повномасштабного вторгнення подаються тільки за бажанням.

Мовиться про петицію №22/177712-еп, яка передбачає відновлення декларування для посадовців та депутатів, інформує 24 Канал.

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Що відомо про відповідь на петицію

Володимир Зеленський заявив, що розглянув розміщену на сайті офіційного інтернет-представництва президента України електронну петицію Олексія Гриценка, яка передбачає відновлення декларування статків посадовців та депутатів.

Варто зауважити, що її від 30 січня 2022 року її підтримали необхідні для розгляду президентом понад 25 тисяч осіб.

Президент України зауважив, що зараз діє норма, згідно з якою, декларації мають подаватись протягом 90 календарних днів після завершення воєнного стану. Мовиться про ті декларації, які не були подані через призупинення електронного декларування.

Водночас Володимир Зеденський зауважив, що 23 вересня 2022 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону № 8071 "Про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської Комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу". Він, серед іншого, передбачає відновлення обов'язку подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Український лідер також пояснив, що:

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики ухвалив рішення рекомендувати парламенту включити законопроєкт до порядку денного 9 сесії Верховної Ради України 9 скликання;

за наслідками розгляду в 1 читанні ухвалити його за основу з урахуванням пропозицій Комітету.

Володимир Зеленський зауважив, що тільки після ухвалення закону Верховною Радою він підписує його й оприлюднює – тоді закон беруть до виконання. Або ж документ повертають з пропозиціями до парламенту для повторного розгляду.

Закон підтримали посли "Великої сімки"

Володимир Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів,

– заявив нардеп Давид Арахамія.

Окрім того, напередодні посли "Великої сімки" також виступили на підтримку законопроєкту №8071 Арахамії, який передбачає відновлення декларування.

За словами голови фракції "Слуга народу", законопроєкт уже включили до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради.

Ба більше, вдалось створити робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити його ухвалення.