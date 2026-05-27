Зеленський підтвердив лист Трампу: про що у ньому писав президент

Президент України підтвердив, що цього тижня направив спеціальний лист президенту США та Конгресу Сполучених Штатів. У ньому Україна порушує питання термінового посилення протиповітряної оборони на тлі масованих російських ракетних атак.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

Що про лист каже Зеленський?

За його словами, це звернення є частиною постійної дипломатичної роботи України з партнерами на тлі триваючої повномасштабної війни.

Глава держави наголосив, що ситуація з безпекою потребує швидких і результативних рішень, зокрема у сфері протиповітряної оборони. У листі, за його словами, йдеться про необхідність посилення захисту від ракетних ударів Росії, які залишаються одним із головних викликів для України.

Зеленський підкреслив, що Україна розуміє важливість уваги світу до інших глобальних криз, однак війна в Європі триває вже п’ятий рік у повномасштабній фазі та потребує не меншої концентрації зусиль. Окремо він наголосив, що посилення захисту від балістичних ракет напряму впливає на можливість просування дипломатичного процесу.

У зверненні також підкреслюється ключова роль США у підтримці української оборони. Йдеться про те, що саме американські системи ППО є критично важливими для захисту українських міст і цивільного населення.

Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній. Маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою,

– зауважив Зеленський.

Президент також подякував США за попередню допомогу Україні та підкреслив, що країна очікує подальших рішучих кроків партнерів. За його словами, гарантії безпеки та достатній рівень ППО можуть створити умови для реального просування до миру.

Зеленський додав, що Україна розраховує на подальшу підтримку Сполучених Штатів, адже саме спільні дії союзників можуть забезпечити захист від ракетного терору та стабільність у Європі.

Що ще відомо про цей лист?

У листі Володимира Зеленського до президента США та Конгресу йшлося про критичну ситуацію з протиповітряною обороною України. Документ, який з’явився у публічному доступі, був написаний 26 травня та пов’язаний із масованою російською атакою напередодні.

У зверненні президент нагадав, що Росія застосувала десятки ракет різних типів, зокрема крилаті, балістичні та гіперзвукові, а також близько 600 ударних дронів.

Окремо зазначалося застосування ракет середньої дальності "Орешник", одна з яких уразила Київську область, а інша, за даними, впала на тимчасово окупованій території Донеччини. Зеленський підкреслив, що внаслідок атаки були жертви та поранені, а також значні руйнування цивільної інфраструктури.

У листі він наголосив, що Україна щодня стикається з наслідками ракетного терору та потребує посилення захисту неба. Президент також звернув увагу, що рівень перехоплення ворожих дронів в Україні вже перевищує 90%, однак ракетна загроза залишається критичною.

У документі наголошується, що Україна бачить ознаки підготовки Росії до посилення ракетних ударів. Через це темпи міжнародних постачань систем ППО, за словами Зеленського, не відповідають масштабам загрози. Президент окремо підкреслив, що саме балістичні ракети залишаються останньою суттєвою перевагою Росії на полі бою. Він зазначив, що їх перехоплення можливе, але потребує системної підтримки партнерів.