Зеленський підтвердив, що 27 червня візьме участь у саміті G7

Володимир Зеленський вже впродовж 5 місяців продовжує з'являтися на різних самітах, аби закликати до підтримки та допомоги Україні увесь світ. Так, стало відомо, що вже 27 червня він візьме участь у саміті G7.

Зеленський візьме участь у саміті G7

Таку інформацію президент висловив під час традиційного вечірнього звернення. Зробив він це на 122 день, початку 5-го місяця, повномасштабної війни Росії проти України.

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От вже в понеділок братиму участь у саміті «Групи семи». На тижні відбудеться й саміт НАТО,

– підтвердив Зеленський.

Він додав, що за половину доби по містах України було випущено 45 ракет, і було зроблено це якраз напередодні таких зустрічей. Тому все зрозуміло.

За його словами, це ще одне підтвердження нашої позиції. Підтвердження того, що санкцій проти Росії недостатньо, збройної допомоги для України треба більше.

Також очільник нашої держави наголосив, що системи протиповітряної оборони – сучасні системи, які є в наших партнерів, – мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі.

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