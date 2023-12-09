"Ляпас" Путіну: Зеленський підтвердив, що їде в Аргентину

ЗМІ раніше повідомляли, що Володимир Зеленський збирається приїхати в Аргентину на інавгурацію Хав'єра Мілея. Тоді в Офісі Президента відмовилися коментувати цю новину.

Водночас станом на вечір 9 грудня Зеленський підтвердив, що вирушає до Аргентини. Він опублікував світлину з початку візиту.

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Дорогою до Аргентини зустрівся з прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між нашими країнами,

– наголосив президент.

Раніше повідомляли, що інавгурації також може бути присутнім Владімір Путін. За даними ЗМІ, його запросили на подію. Вочевидь, востаннє.

Дорогою Зеленський зустрівся з прем'єром Республіки Кабо-Верде

Дорогою до Кабо-Вербе Зеленський зустрівся з Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин із цією країною. Зеленський відзначив принциповість Кабо-Верде у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, засудження російської агресії, а також конкретні кроки країни щодо підтримання українських міжнародних ініціатив.

Український лідер подякував країні за підтримку. Зокрема, мовиться про майданчик ООН. Окрім того, Зеленський запросив Кабо-Верде прилучитися до роботи з імплементації Української формули миру. Також президент запросив очільника Кабо-Верде здійснити візит в Україну.