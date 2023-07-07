Зеленський після Чехії приїхав у Словаччину: обговорить саміт НАТО та підтримку України

Президент України Володимир Зеленський після Чехії прибув у Словаччину, де обговорить оборонну підтримку України й саміт НАТО.

Про це глава держави повідомив у п'ятницю, 7 липня, у себе в телеграм. Зокрема, у Словаччині Зеленський зустрінеться з президенткою Зузаною Чапутовою, прем'єр-міністром Людовітом Одором та головою Національної Ради Борисом Колларом.

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Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та "Формулу Миру", двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку,

– зазначив Володимир Зеленський.

Зауважимо, перед цим президент відвідав Болгарію та Чехію.

Головне з останніх візитів Президента:

Під час його візиту до Болгарії сторони підписали декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України та співпрацю у сфері енергетики. Також парламент Болгарії проголосував за членство України в НАТО та підтримку української Формули миру.

Після візиту у Болгарію ввечері 6 липня Зеленський прибув у Чехію, де з чеським колегою Петром Павелом обговорили підтримку України, санкції проти Росії, протидію роспропаганді та євроатлантичний шлях Києва.

! 11 – 12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, на якому Україна хоче отримати чітке запрошення до членства в Альянсі. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявляв, що формального запрошення для України на саміті не буде, але лідери Альянсу обговорюватимуть, як "наблизити Україну до членства".