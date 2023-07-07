Зеленський після Чехії приїхав у Словаччину: обговорить саміт НАТО та підтримку України
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський після Чехії прибув у Словаччину, де обговорить оборонну підтримку України й саміт НАТО.
Про це глава держави повідомив у п'ятницю, 7 липня, у себе в телеграм. Зокрема, у Словаччині Зеленський зустрінеться з президенткою Зузаною Чапутовою, прем'єр-міністром Людовітом Одором та головою Національної Ради Борисом Колларом.
Дивіться також Не їздить нікуди, якщо це не принесе користь Україні, – політолог про візити Зеленського
Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та "Формулу Миру", двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку,
– зазначив Володимир Зеленський.
Зауважимо, перед цим президент відвідав Болгарію та Чехію.
Головне з останніх візитів Президента:
- Під час його візиту до Болгарії сторони підписали декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України та співпрацю у сфері енергетики. Також парламент Болгарії проголосував за членство України в НАТО та підтримку української Формули миру.
- Після візиту у Болгарію ввечері 6 липня Зеленський прибув у Чехію, де з чеським колегою Петром Павелом обговорили підтримку України, санкції проти Росії, протидію роспропаганді та євроатлантичний шлях Києва.