Зеленський після "Рамштайну" прилетів в Італію

Володимир Зеленський ввечері 9 січня прибув в Італію. Це сталося після зустрічі президента з партнерами у Німеччині на базі "Рамштайн".

Про це пише 24 Канал. Там український лідер планує провести низку зустрічей.

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Що відомо про поїздку Зеленського в Італію

Речник українського президента Сергій Никифоров повідомив журналістам "Європейської правди", що у Володимира Зеленського запланована зустріч після прибуття з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Вони мають зустрітися саме 9 січня.

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Наступного дня у президента України запланована зустріч з його італійським колегою Серджо Матареллою.

Никифоров розповів журналістам, що серед тем, які Зеленський буде обговорювати в Італії, будуть:

оборонна підтримка України;

Міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку 2025 року:

координація міжнародних зусиль для досягнення миру:

євроатлантична інтеграція.

Також одна із тем буде присвячена обговоренню співпраці у межах G7 щодо санкцій проти Росії.