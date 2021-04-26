Уже черги до церкви стоять, – Зеленський побоюється, що після Великодня буде нова хвиля COVID-19

Володимир Зеленський стурбований, що після Великодня в Україні може початися нова хвиля COVID-19. Усе через скупчення людей у церквах.

Президент закликав церковних лідерів ще раз звернутися до людей і наголосити на необхідності дотримуватися карантинних норм. Український лідер зауважив, що віра – дуже важлива, але "віра для живих перш за все". За словами Зеленського, до церков вже стоять черги.

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Ми зараз бачили кадри, пасхальні кадри, там де дуже багато людей, вже черги до церкви стоять. Мені здається, через COVID-19 у нас може бути ще одна хвиля,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, Зеленський додав: держава не втручається у релігійні питання. Українці – вільні у своєму виборі. Вони ходять у ті церкви, у які вважають за потрібне.

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