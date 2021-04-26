Уже черги до церкви стоять, – Зеленський побоюється, що після Великодня буде нова хвиля COVID-19

Володимир Зеленський стурбований, що після Великодня в Україні може початися нова хвиля COVID-19. Усе через скупчення людей у церквах.
Джерело:24 канал
Президент закликав церковних лідерів ще раз звернутися до людей і наголосити на необхідності дотримуватися карантинних норм. Український лідер зауважив, що віра – дуже важлива, але "віра для живих перш за все". За словами Зеленського, до церков вже стоять черги.
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Ми зараз бачили кадри, пасхальні кадри, там де дуже багато людей, вже черги до церкви стоять. Мені здається, через COVID-19 у нас може бути ще одна хвиля,
– наголосив Зеленський.
Окрім того, Зеленський додав: держава не втручається у релігійні питання. Українці – вільні у своєму виборі. Вони ходять у ті церкви, у які вважають за потрібне.
Якою була в Україні Вербна неділя
- В Україні Вербну неділю святкували 25 квітня.
- Незважаючи на карантинні обмеження, люди масово йшли до храмів на освячення верби.
- Більшість вірян були у захисних масках, однак нехтували соціальною дистанцією.
- У Києві вже розглядають варіант можливої заборони богослужінь на Великдень. Усе через порушення карантину під час Вербної неділі.