Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок, де штурмують росіяни

Президент Зеленський побував на одній із найгарячіших ділянках фронту. Глава держави нагородив захисників Куп'янська.

Президент Зеленський прибув на Харківщину. Український лідер зустрівся із військовими, які утримують один із найскладніших напрямків.

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Поряд із запеклими боями

Глава держави відвідав передовий командний пункт Куп'янська та нагородив його захисників.

Разом із Зеленським на передовій побував міністр оборони Рустем Умєров. Вони заслухали, зокрема, доповідь командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського.

Під час засідання з військовими уточнили план подальших дій щодо оборони лінії Куп'янськ – Лиман та обговорили нагальні потреби оборонців. Це засоби РЕБ, дрони, захист від ворожих БпЛА та облаштування фортифікаційних укріплень.

Також президент нагородив п'ятьох військовослужбовців і передав 18 нагород для вручення за місцем служби. Зокрема, Володимир Зеленський нагородив відзнакою Президента "Хрест бойових заслуг" полковника Олександра Бакуліна, полковника Павла Палісу та майора Андрія Мацькала.

Бійці на Куп'янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави! Бажаю перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи,

– прокоментував свій візит президент.

Зеленський побував на Харківщині / Фото Офіс Президента

Слід зазначити, що протягом останньої доби росіяни вели на Куп'янському напрямку штурмові дії. Зокрема, ворог атакував біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки, що в Луганській області. Сили оборони України відбили 7 атак противника.

Росіяни хочуть повторно окупувати Куп'янськ

У перші місяці повномасштабного вторгнення окупанти захопили Куп'янськ. Втім, вже у вересні 2022 року українські захисники повернули місто. Тепер росіяни планують знову його окупувати. Задля цього, наприклад, вони постійно штурмують Синьківку. Ворог хоче вийти за межі цього села, щоб надалі розвивати наступ на Куп'янськ. Противник намагається знайти слабкі місця в українській обороні.

Загарбникам важливо знову захопити Куп'янськ, оскільки це місто є перетином важливих автомобільних й залізничних шляхів та ключем до ріки Оскіл. Захоплення міста значно ускладнить забезпечення українських підрозділів, які діють на лівобережжі ріки Оскіл.

Вихід на цей водний шлях дозволить окупантам створити буферну зону на території Харківської області, з якої вони зможуть планувати подальші наступальні операції на обласний центр.