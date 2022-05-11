Зеленський подякував Байдену і Пелосі за схвалені 40 мільярдів для України

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність американському колезі Джо Байдену та спікерці Палати представників Ненсі Пелосі за виділення 40 мільярдів для України. Також глава держави подякував усім друзям України.

Глава держави подякував за схвалення Палатою представників виділення 40 мільярдів доларів для України. Ініціатором цього став Джо Байден.

Нагадаємо Палата представників США ухвалила законопроєкт про 40 мільярдів доларів на підтримку України

Рішення ще має підтримати конгрес

Володимир Зеленський висловив подяку не лише президенту Байдену, але й спікерці Палати представників Ненсі Пелосі. Також глава держави подякував усім друзям нашої країни в Палаті представників.

Однак президент зазначив, що рішення про виділення 40 мільярдів на підтримку України ще має схвалити Сенат.

Дякую Ненсі Пелосі та всім друзям України у Палаті представників США за швидке схвалення ініційованого Джо Байденом закону про додаткову фінансову підтримку України. Очікуємо на розгляд цього важливого для нас документа в Сенаті,

– наголосив Зеленський.

Що передбачає нова допомога від США

Закон, який на розгляд Палати представників вніс Джо Байден, передбачає виділення фінансової підтримки України та передбачає:

допомогу Україні в захисті суверенітету та демократії;

притягнення російського керівництва до відповідальності;

розв'язанні проблем продовольчої безпеки в усьому світі, що посилюється через війну;

забезпеченні важливої підтримки біженців.

Документ підтримали 368 членів Палати представників. Натомість 57 виступили проти.

Нова допомога Україні від США

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, який передбачає спрощення у наданні допомоги нашій державі. Це історична подія, адже таку процедуру запустили вдруге – вперше її використали під час Другої світової війни, коли США надавали зброю союзникам.

Того ж дня Байден закликав Конгрес якнайшвидше затвердити виділення 33 мільярдів доларів допомоги Україні. Зокрема з цих коштів 20,4 мільярда планують скерувати на військову допомогу, 8,5 мільярда на підтримку економіки, а ще 3 мільярди – на гуманітарну допомогу.

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