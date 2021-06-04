Зеленський подякував Байдену за рішення віддати Україні частину вакцин

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за рішення про поставки в Україну вакцини від COVID-19. Напередодні адміністрація американського президента повідомила, що поділиться першими 25 мільйонами доз вакцини з іншими країнами, зокрема й Україною.

Український лідер зазначив, що стратегічне партнерство і пізнається у вирішенні саме таких глобальних викликів.

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Зеленський подякував Байдену за вакцини

Вдячний за рішення президента Джо Байдена щодо додаткових поставок Україні вакцини від коронавірусу. Вірю, що підтримуючи й допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію,

– написав Зеленський.

Нагадаємо, 3 червня адміністрація президента США оголосила детальний план того, як вона поділиться першими 25 мільйонами доз вакцини від COVID-19 коронавірусу з іншими країнами.

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