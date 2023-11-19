"Дієве посередництво і допомога": Зеленський подякував Катару за повернення Богдана Єрмохіна
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України щодня у вечірньому зверненні дякує нашим бійцям і нашим партнерам. Але сьогодні серед його добрих слів була особлива вдячність за повернення 18-річного Богдана Єрмохіна.
У неділю Богдан Єрмохін повернувся в Україну. Хлопця з окупованого Маріуполя викрала Росія.
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Яка роль Катару в поверненні Єрмохіна
Багато було спроб йому допомогти. Я радий, що все спрацювало,
– сказав Зеленський.
Він зазначив, що поверненням хлопця опікувалася ціла команда, куди входили Офіс Президента, омбудсмен, міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ.
"Особливо я вдячний Катару за дієве посередництво й допомогу", – коротко висловився президент.
Про те, що Катар бере участь у поверненні Богдана Єрмохіна, мовилося і раніше. Про це говорив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Що президент говорив про повернення інших наших громадян
Про всіх наших людей ми пам'ятаємо. Про кожен куточок України, який зараз в окупації, ми пам'ятаємо,
– запевнив Зеленський.
Він висловив окрему подяку тим, "чия небайдужість та ефективність допомагає нам повертати в Україну дітей, які були викрадені з окупованої території".
Росія дослухається до Катару
- Катар уже не вперше допомагає нашій державі повертати викрадених дітей. Ця країна була посередником у таємних перемовинах щодо повернення депортованих українських дітей, і Росія погодилася повернути їх. Про це повідомляли ще у жовтні.
- Про допомогу попросив український уряд. Переговори тривали кілька місяців. Про дітей відомо, що вони мали від 2 до 17 років і поїхали до України різними маршрутами через різні країни. Їх провели через посольство Катару в Москві.