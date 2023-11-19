"Дієве посередництво і допомога": Зеленський подякував Катару за повернення Богдана Єрмохіна

19 листопада 2023, 23:19
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Володимир Зеленський

Президент України щодня у вечірньому зверненні дякує нашим бійцям і нашим партнерам. Але сьогодні серед його добрих слів була особлива вдячність за повернення 18-річного Богдана Єрмохіна.

У неділю Богдан Єрмохін повернувся в Україну. Хлопця з окупованого Маріуполя викрала Росія.

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Яка роль Катару в поверненні Єрмохіна

Багато було спроб йому допомогти. Я радий, що все спрацювало,
– сказав Зеленський.

Він зазначив, що поверненням хлопця опікувалася ціла команда, куди входили Офіс Президента, омбудсмен, міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ.

"Особливо я вдячний Катару за дієве посередництво й допомогу", – коротко висловився президент.

Про те, що Катар бере участь у поверненні Богдана Єрмохіна, мовилося і раніше. Про це говорив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Що президент говорив про повернення інших наших громадян

Про всіх наших людей ми пам'ятаємо. Про кожен куточок України, який зараз в окупації, ми пам'ятаємо,
– запевнив Зеленський.

Він висловив окрему подяку тим, "чия небайдужість та ефективність допомагає нам повертати в Україну дітей, які були викрадені з окупованої території".

Росія дослухається до Катару

  • Катар уже не вперше допомагає нашій державі повертати викрадених дітей. Ця країна була посередником у таємних перемовинах щодо повернення депортованих українських дітей, і Росія погодилася повернути їх. Про це повідомляли ще у жовтні.
  • Про допомогу попросив український уряд. Переговори тривали кілька місяців. Про дітей відомо, що вони мали від 2 до 17 років і поїхали до України різними маршрутами через різні країни. Їх провели через посольство Катару в Москві.
Автор: Ірина Чеботнікова