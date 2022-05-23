Зеленський погасив поштову марку з кораблем
23 травня 2022 , 17:46Читать новость на русском
Джерело:сайт Президента України
"Укрпошта" до Дня морської піхоти України випустила марку з російським воєнним кораблем. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у її погашенні.
Легендарна фраза українського прикордонника на острові Зміїний стала одним з основних наративів війни проти російських окупантів. "Укрпошта" вирішила вшанувати День морської піхоти відповідною маркою.
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