Зеленський погасив поштову марку з кораблем

23 травня 2022 , 17:46
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Джерело:

сайт Президента України

"Укрпошта" до Дня морської піхоти України випустила марку з російським воєнним кораблем. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у її погашенні.

Легендарна фраза українського прикордонника на острові Зміїний стала одним з основних наративів війни проти російських окупантів. "Укрпошта" вирішила вшанувати День морської піхоти відповідною маркою.

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Погашення марки

 
Автор: Ярослав Сиваківський