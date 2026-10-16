Зеленському пропонували не бити по НПЗ Росії 100 днів в обмін на розширення дії Starlink, – WSJ

Республіканські сенатори запропонували Володимиру Зеленському не бити по НПЗ Росії упродовж 100 днів. В обмін на це Україна отримає унікальну можливість захиститися від російської балістики.

Деталі нової американської пропозиції розкриває The Wall Street Journal.

Яку угоду запропонували Зеленському американські сенатори?

9 жовтня сенатори Роджер Вікер від штату Міссісіпі та Кевін Крамер від Північної Дакоти разом із двома членами Палати представників США відвідали Київ.

Американські політики запропонували президенту України Володимиру Зеленському нову угоду. Україна має припинити удари по російських НПЗ на 100 днів. Натомість США розширять покриття супутникового зв'язку Starlink для України приблизно на 300 кілометрів углиб Росії. Це допоможе їй знищувати ворожі пускові установки, з яких запускають ракети по українських містах.

Як зазначає видання, Зеленський погодився на таку угоду.

Цієї осені та взимку Україна не має достатньо засобів для захисту від російських атак. Можливість уражати місця запуску російських ракет і дронів безпосередньо на території Росії допомогла б зменшити інтенсивність нічних атак.

Зеленський раніше заявляв, що готовий призупинити удари по нафтопереробних заводах в обмін на додаткові ракети для систем Patriot. Проте ще ефективніше було б знищувати самі пускові установки, а не просто перехоплювати ракети, які вони запускають.

У виданні вважають, що чітко визначена угода щодо Starlink принаймні могла б стати першим кроком до відновлення мирного процесу, який наразі зайшов у глухий кут.

Водночас угоди так і не уклали.

Розчарований Зеленський анонсував відновлення ударів по російських НПЗ після того, як Путін проігнорував оголошене Трампом "енергетичне перемир'я".