"Незалежна Україна критично важлива для демократії": Зеленський поговорив із Байденом

Темами розмови українського та американського президентів 10 січня стали страшні пожежі у Каліфорнії і санкції проти Росії. Окрім цього, Зеленський і Байден говорили про ситуацію на полі бою і ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського. Як відомо, США запровадили жорсткі санкції проти російських нафтових компаній і низки високих чиновників. У списку – понад 400 фізичних та юридичних осіб. А ще танкери тіньового флоту, які вливали нафтодолари в російську воєнну машину.

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Деталі розмови Зеленського та Байдена 10 січня

Джо Байден телефоном сказав, що збереження і захист незалежності України мають критичне значення для всієї Європи та демократичного світу. Володимир Зеленський підкреслив: цінує ці слова.

Дуже важливо, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту Росії та по таких компаніях, як "Газпромнєфть" і "Сургутнєфтєгаз", які акумулюють гроші особисто для Путіна. Він повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців. Вдячний Америці, обом партіям, обом палатам Конгресу, які підтримують цілком справедливий тиск на Росію за неспровоковану та злочинну агресію,

– сказав Зеленський.

Обидва лідери говорили про ситуацію на полі бою. А також про необхідність і надалі зміцнювати повітряний щит України. За словами Зеленського, "Петріоти" в руках українців довели свою ефективність. Тож треба збільшувати цю силу.

Гарант подякував Джо Байдену за підтримку України, її незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти.

"Разом ми створили глобальну коаліцію захисників свободи та принципів міжнародного миру і безпеки", – наголосив він.

А ще Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі страшними пожежами в Каліфорнії, де є загиблі. І сказав, що американці героїчно допомагають рятувати людей від вогню.

Пожежі завадили президентам зустрітися. Байден планував ще раз побачити Зеленського перед інавгурацією Трампа.