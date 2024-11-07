Ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії, – Зеленський про розмову з Трампом

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом учора, 6 листопада. За його словами, вона була "хороша".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Український лідер також висловив сподівання, що Америка стане сильнішою.

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Якою була розмова Зеленського та Трампа

Зеленський повідомив, що як і більшість лідерів, він учора говорив із Трампом. За його словами, розмова була хорошою та продуктивною.

Звісно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії. Але сподіваємося, що Америка стане сильнішою,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що "саме така Америка потрібна Європі" та додав, що "сильна Європа – те, що потрібно Америці". За словами Зеленського, це саме той зв'язок, який потрібно цінувати та підтримувати.

До слова, Віктор Орбан також поспілкувався із Дональдом Трампом. Одразу після неї угорський прем'єр заявив про "великі плани" на майбутнє.