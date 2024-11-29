Франція прискорила процес передачі літаків Mirage для України, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з франузьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Зеленський поспілкувався з Макроном

Провів продуктивну розмову з Президентом Еммануелем Макроном. Подякував за готовність Франції допомогти з нагальним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку й прискорення процесу передачі літаків Mirage,

– повідомив президент.

Зеленський зазначив, що він високо цінує, що "Франція розуміє виклики, з якими ми стикаємося". Лідер України розповів, що він з Макроном детально обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя наших людей.

Гарант розповів, що він підкреслив важливість запрошення України до Північноатлантичного альянсу. Також він наголосив на важливості розширення далекобійних можливостей – не лише як необхідного заходу для протидії російській агресії, але й для наближення миру – і продовження підготовки та оснащення українських бригад як на територіях країн – членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на території України.