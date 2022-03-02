Зеленський поговорив з прем'єром Ізраїлю щодо російської агресії
Джерело:Володимир Зеленський у твітері
Президент Володимир Зеленський продовжує контактувати з світовими лідерами щодо російської агресії. Відтак, він поговорив телефоном з прем'єром Ізраїлю.
Розмова Зеленського та Нафталі Бенета була про вторгнення Росії на нашу землю. Перед нею президент опублікував звернення на івриті.
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Що сказав Зеленський
Лідер нашої держави у зверненні на івриті написав про обстріли Києва. Звернув увагу на те, що окупанти безжально обстріляли Бабин Яр – меморіальний комплекс жертв Голокосту.
Ми всі були обстріляні минулої ночі в Києві, і ми всі знову загинули в Бабиному Яру від ракетного обстрілу. Хоча світ незмінно обіцяє "Ніколи більше!"
– сказав президент.
Також він звернувся до всіх євреїв світу, щоб вони не мовчали.
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