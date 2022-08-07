Зеленський поговорив із Шарлем Мішелем: закликав рішучіше відреагувати на "ядерний терор"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Зокрема говорили про ядерний терор окупантів на Запорізькій АЕС.

Глава держави закликав голову Європейської Ради рішуче відреагувати на ядерний терор, який окупанти влаштували в Енергодарі. росіяни обстрілюють територію Запорізької АЕС.

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Потрібні нові санкції проти росії

Володимир Зеленський наголосив. що необхідно ввести нові санкції проти росії, зокрема в атомній галузі. Президент вимагає рішучої відповіді на дії окупантів.

Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо,

– наголосив Зеленський.

Також президент обговорив з головою Європейської Ради успішний початок експорту зерна з України та підготовку проведення саміту Кримської платформи. Крім того, Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакета макрофінансової допомоги для України.

Що відбувається в Енергодарі

Від 5 серпня росіяни щодня провокативно обстрілюють територію Запорізької АЕС – найбільшої в Україні та Європі атомної електростанції, яка від початку березня перебуває під російською окупацією. Унаслідок обстрілів 7 серпня окупанти влучили поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. Через атаку 1 працівник станції зазнав поранень.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Россі відреагував на дії окупантів та назвав їх реальною загрозою ядерної катастрофи. Очільник організації заявив, що особисто готовий очолити місію на станцію, однак для цього потрібне не лише сприяння України, але й росії.

За даними розвідки, окупанти замінували 2 енергоблоки станції та завезли на територію ЗАЕС військову техніку.

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