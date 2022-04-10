Зеленський поговорив телефоном із Шольцем: про які питання мовилося
10 квітня 2022 , 13:41Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський у твітері
Президент України Володимир Зеленський поговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Політики спілкувалися про ситуацію в Україні телефоном.
Розмова відбулася у неділю, 10 квітня. Торкнулися різноманітних тем у контексті російської агресії.
До теми Вже запізно для деякої зброї, яку нам постачають партнери, – Зеленський
Про що саме дискутували
Під час розмови Зеленського та Шольца обидва лідери підкреслили, що необхідно виявити всіх винних у військових злочинах. Їх обов'язково слід за це покарати.
Також обговорили антиросійські санкції, оборону та фінансову підтримку України з боку Німеччини.
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