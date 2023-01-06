Зеленський поговорив з прем’єром Японії Кішіду: що вони обговорили

Президент України Володимир Зеленський поговорив з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішіду. Телефонна розмова відбулося сьогодні, 6 січня.

Під час розмови Зеленський подякував Кішіду за підтримку України. Нагадаємо, що уряд Японії пропонує мільйон єн сім'ям за переїзд зі столиці.

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Про що Зеленський говорив з прем’єр-міністром Японії

Привітав прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіду з початком головування Японії у G7,

– розповів український президент.

Також Зеленський подякував Японії за потужні генератори й трансформатори, які допоможуть українцям залишатися в теплі та зі світлом.

Окрім цього, український президент запросив Кішіду взяти участь у реалізації формули миру.

Японія планує виділити ще 500 мільйонів доларів для підтримки України

Раніше посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда розповів, що Японія має намір виділити ще додаткових 500 мільйонів доларів допомоги Україні, крім вже наданої фінансової, гуманітарної та військової підтримки.

За словами посла, згідно з законом, Японія не може безпосередньо надавати зброю. Однак японський уряд вперше вирішив надати нелетальне спорядження: дрони, каски, бронежилети, зимовий одяг, аптечки та пайки.