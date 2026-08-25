Зеленський показав привітання Трампа з Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський показав привітання з Днем Незалежності України від американського колеги Дональда Трампа. У своїй відповіді глава держави подякував за підтримку та наголосив на гострій потребі у ракетах-перехоплювачах до систем ППО Patriot.

Текст привітання, зважаючи на допис у мережі X, містить теплі та підбадьорливі слова з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України.

Про що сказав Трамп у привітанні?

У своєму зверненні американський лідер відзначив міцну дружбу між двома народами, яка лише поглибилася з моменту здобуття Україною суверенітету. Також очільник Білого дому висловив захоплення стійкістю та відвагою українського народу.

"Завдяки мужнім, відважним і талановитим людям ви побудували велику країну. У цей важливий день знайте: Сполучені Штати захоплюються вашою стійкістю, вшановують ваші жертви та залишаються впевненими у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої нації", – наголосив Дональд Трамп.

Лідер США закликав скористатися нагодою, аби покласти край конфлікту та побудувати тривалий мир для майбутніх поколінь.

Потреба у захисті неба та нових постачаннях

Відповідаючи на вітання, Володимир Зеленський порівняв слова підтримки із роботою протиповітряної оборони. Він підкреслив, що такі заяви дають українцям надію на надійний захист від російських атак.

Ці слова, подібно до звуку запуску ракети Patriot PAC-3, піднімають нам настрій і дають надію, що життя людей можна захистити від жорстоких атак Росії і що можна досягти гідного миру,

– зазначив український президент.

Глава держави висловив подяку лідеру США та всім американцям за підтримку й одночасно нагадав про критичну потребу у боєприпасах для комплексу Patriot.

Ініціативи партнерів для посилення української ППО

Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повідомив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі коаліції охочих. Захід запланований у межах сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні для забезпечення України ракетами-перехоплювачами.

До того ж, Бернем, імовірно, буде переконувати Трампа таки передати Україні ракети для Patriot.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Україна закликає союзників прискорити допомогу перед початком холодного сезону. За словами Володимира Зеленського, для захисту критичної інфраструктури та міст у зимовий період країні потрібно до 360 ракет для ППО Patriot.