А саме йдеться про перехід Китаю під час війни на правильний бік історії. На бік США – у 1972 році, на бік України – у 2026 році. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Коли відкриється коридор можливостей для закінчення війни?

Я справедливо пишався цією своєю історичною аналогією. Але я забув, що Зеленський і Сибіга годяться мені в онуки. 1972 року їх просто ще не було на світі. І в будь-якому разі драматичні події того часу сприймаються ними як нудні подробиці імперської політики Москви середини минулого століття.

У День Незалежності України президент Зеленський заявив, що "коридор можливостей" для завершення конфлікту буде відкритий, починаючи з саміту "Великої двадцятки" (пройде в США з 14 по 15 грудня 2026 року) і закінчуючи влітку 2027 року. Після цього в США розпочнуться президентські вибори, сказав він.

За всієї моєї величезної поваги до виключно ефективної зовнішньополітичної діяльності президента України щодо створення Коаліції охочих перемоги України, категорично не згоден із цією формулою коридору можливостей, як за його тимчасовими рамками, так і за недоречною, на мою думку, його трампоцентричністю.

Коридор Піонтковського

На моє глибоке переконання, справжній коридор можливостей відкритий сьогодні, 25 серпня. Більше того, він вже широко відкритий 52 дні – з 4 липня, коли Андрій Сібіга отримав від свого китайського колеги Ван І запрошення відвідати Пекін з офіційним візитом.

Для китайської політичної свідомості 54 роки – це мить, і я впевнений, що з боку Китаю це було запрошення, спрямоване на потенційного українського Кісінджера.

Моє переконання базується на безпрецедентній серії явно недоброзичливих, а часом і образливих щодо путінської Росії, заяв, жестів, дій китайської влади протягом останніх двох місяців (див. мої останні публікації).

На міжнародному рівні ця тенденція виражалася, зокрема, в жорсткості виступів постійного представника КНР в ООН Фу Конга під час обговорення української кризи.

7 липня Фу Конг вперше підтримав заклик представника США до Росії та України припинити вогонь на лінії зіткнення.

А на засіданні Ради Безпеки ООН 29 липня виступ китайського представника пролунав уже навіть більш проукраїнським, ніж американський. Товариш Фу Конг не лише закликав обидві сторони негайно припинити бойові дії, а й пішов далі. Він наголосив, що наступні переговори щодо повномасштабного врегулювання конфлікту мають виходити із принципу збереження непорушної територіальної цілісності всіх держав.

Москва буквально оніміла, шокована від подібної поведінки свого "більш ніж стратегічного партнера", і вже два місяці слово "Китай" просто не вимовляється ні в якому контексті ні на пропагандистських каналах, ні в офіційних виступах чиновників.

Першу боязку і невпевнену спробу підготувати вірний піпл до чогось жахливого було здійснено минулого четверга, 20 серпня, на майданчику легендарного радянського розвідника Дмитра Сіміса. Відбулося коротке включення провідного кремлівського китаїста Маслова, котрий говорив звідкись із Китаю, що Пекін керується насамперед своїми власними інтересами, а його погляди на українську війну можуть не завжди співпадати з російськими.

Україна має налагодити перемовини з Китаєм

Шановний Володимире Олександровичу! Виходячи з вищевикладеного, пропоную нам, українцям, скористатися іншим коридором можливостей. Тим паче, що його ефективність може бути експериментально перевірена протягом буквально кількох днів.

Насамперед нам необхідно якнайшвидше відправити шановного Андрія Івановича з візитом до Пекіна. Затягувати з ним було б неввічливо відносно великої держави.

Практично вже підготовлені, але водночас оглушувальні результати переговорів міністрів закордонних справ я бачу так: на спільній пресконференції за підсумками переговорів обидва міністри, відповідаючи на запитання, підтвердять свою прихильність до відомої формули Фу Конга для врегулювання української кризи. І вже практично йдучи, Ван І як би миттєво повідомить, що 1 вересня до Пекіна з триденним державним візитом прибуває Президент України Володимир Зеленський.

У Росії вже готуються до перевороту

Думаю, що російський диктатор за такого розкладу подій не доживе до 1 вересня принаймні політично. Це закон поведінки фашистських режимів, які зіткнулися з невідворотністю військової поразки. Виникає група вищих силовиків, зацікавлених у збереженні себе у владі країни ціною відсторонення/ліквідації фюрера.

Подібна група неминуче мала виникнути у Росії. Низка джерел стверджує, що вона вже встановила контакти з китайською владою. Я цього не виключаю. Більше того, таку співпрацю логічно пояснює "раптове" охолодження китайців до персоналістської путінської системи влади, навіть за умови збереження і зміцнення їхнього контролю над ресурсами Сибіру.

Путінізм справді став контрольним пострілом у голову Росії.