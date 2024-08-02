Зеленський анонсував нові сучасні рішення для українських воїнів
Джерело:Володимир Зеленський
Зеленський виступив із традиційний вечірнім зверненням. У ньому він повідомив про запровадження інноваційних кроків у війську.
Також президент розповів, що наразі найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський.
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Нововведення для захисників
Глава держави розповів, що сьогодні він провів нараду із представниками Міністерства оборони. За її підсумками, політик повідомив про підготовку "нових й абсолютно сучасних рішень для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів".
Уже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Мають справді інноваційний вигляд,
– запевнив президент.
Нагадаємо, що нещодавно у Генштабі підтримали пропозицію щодо мобілізації добровольців без участі ТЦК.