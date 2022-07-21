Потрібно посилювати удари по ворогу, – Зеленський провів нараду з керівництвом ЗСУ та Міноборони

Наші герої завдають ворогу дуже потужних ударів, нівелюючи його потуги та вогневу перевагу. Президент просить наших захисників та захисниць нарощувати темпи масштабних уражень ворога.

За допомогою потужної зброї партнерів ЗСУ почали дуже активно нищити склади окупантів та їхні командні пункти. Ворогу доводиться зменшувати інтенсивність обстрілів та заново вибудовувати логістику постачання своєї армії на лінії фронту.

Читайте також Росія спробує захопити Одесу в 2023 році, – ЗМІ

Удари по ворогу треба посилювати

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців повідомив про те, що провів нараду з керівництвом ЗСУ, Міністерства оборони та МВС. ДОо зустрічі із зони бойових дій підключався генерал-полковник Олександр Сирський, який командує Сухопутними військами.

Обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України. Визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська – потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу,

– розповів Зеленський.

Учасники зустрічі погодилися, що Україна має потенціал для просування наших героїв та завданню російським окупантам нових великих втрат. Наша держава робить усе можливе для того, щоб партнери надали нашим героям ще більше засобів для ураження російських окупантів.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців