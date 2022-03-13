Зеленський попросив прем'єра Ізраїлю посприяти у звільненні мера Мелітополя
Джерело:Твітер Володимира Зеленського
Президент Зеленський провів телефонні перемовини з прем'єром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Глава держави попросив ізраїльського прем'єра допомогти у звільненні мера Мелітополя Івана Федорова.
Про результати переговорів Володимир Зеленський розповів у твітері. Президент зауважив, що це було продовженням діалогу.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни
Зеленський розповів Бенету про викрадення мера Мелітополя
Розмова стосувалась агресії з боку Росії та перспектив мирних перемовин.
Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів,
– зазначив Зеленський.
Раніше український президент говорив про ситуацію з Іваном Федоровим з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Також він попросив посприяти у цій справі свого польського колегу Анджея Дуду.
Мера Мелітополя викрали російські військові
Зазначимо, що міський голова Мелітополя Іван Федоров відмовився співпрацювати з окупантами. Після цього його прямо посеред білого дня викрали російські військові. Як повідомив Зеленський, Федоров – живий, проте його можуть катувати.
Росія вбиває мерів, які не хочуть співпрацювати: Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ