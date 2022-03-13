Зеленський попросив прем'єра Ізраїлю посприяти у звільненні мера Мелітополя

Президент Зеленський провів телефонні перемовини з прем'єром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Глава держави попросив ізраїльського прем'єра допомогти у звільненні мера Мелітополя Івана Федорова.

Про результати переговорів Володимир Зеленський розповів у твітері. Президент зауважив, що це було продовженням діалогу.

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Зеленський розповів Бенету про викрадення мера Мелітополя

Розмова стосувалась агресії з боку Росії та перспектив мирних перемовин.

Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів,

– зазначив Зеленський.

Раніше український президент говорив про ситуацію з Іваном Федоровим з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Також він попросив посприяти у цій справі свого польського колегу Анджея Дуду.

Мера Мелітополя викрали російські військові

Зазначимо, що міський голова Мелітополя Іван Федоров відмовився співпрацювати з окупантами. Після цього його прямо посеред білого дня викрали російські військові. Як повідомив Зеленський, Федоров – живий, проте його можуть катувати.

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