Зеленський попросив Румунію і Польщу підтримати Україну, Молдову та Грузію на шляху в ЄС

Володимир Зеленський сподівається, що формат "Асоційованого тріо", заснований Україною, Грузією та Молдовою, наблизить держави до повроправного членства в Євросоюзі.

Водночас президент попросив у глав Польщі та Румунії підтримки щодо цього питання. Він зробив відповідне звернення до Анджея Дуди та Клауса під час зустрічі у Кишиневі 27 серпня.

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"Асоційоване тріо" має наблизити наші держави до набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Ми очікуємо на підтримку цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів, наших друзів, держав – членів ЄС,

– сказав український лідер.

"На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи держав "Асоційованого тріо". Україна вже почала відповідну роботу з кожною державою ЄС окремо", – продовжив Володимир Зеленський.

Президент подякував Анджею Дуді за те, що Польща однією з перших підписала Декларацію про європейську перспективу України. Підтвердивши тим самим готовність проголосувати за вступ України до ЄС.

Він також висловив надію, що незабаром підпис під аналогічним документом поставить і президент Румунії.

Співробітництво у "Тримор'ї"

Окрім цього, український лідер підтвердив зацікавленість України в участі в регіональних проєктах співробітництва, таких як "Тримор'я".

Географічне положення України робить її природним партнером цієї ініціативи. І як морська держава й асоційований член Євросоюзу Україна зробить її більш повною й ефективною для всього регіону,

– підсумував глава держави.

Країни, кожна з яких уклала Угоду про асоціацію з ЄС, взяли на себе зобов'язання підтримувати одна одну й координувати зусилля для отримання повноправного членства в Європейському Союзі.

Протягом березня – травня три члени Євросоюзу підписали Декларації про європейську перспективу України: готовність проголосувати за вступ нашої країни до ЄС підтвердили Латвія, Литва і Польща.

президенти України, Молдови та Грузії заснували формат "Асоційованого тріо", підписавши Декларацію Батумського саміту 19 липня.