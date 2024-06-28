Зеленський посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня Ірину Цибух

Президент Зеленський посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня парамедикиню "Госпітальєрів" Ірину Цибух,

Про це йдеться на сайті Офісу Президента. Ірина Цибух загинула 29 травня на Харківщині під час ротації.

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"Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Цибух Ірину Володимирівну (посмертно) – менеджера управління департаменту дирекції акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", – ідеться у повідомленні.

В указі "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України" зазначається, що нагороду присвоєно за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку.

Що відомо про Ірину Цибух

Ірина приєдналася до "Госпітальєрів" ще у 2015 році – їздила на Донеччину та Луганщину. Але згодом повернулася до цивільного життя та працювала в команді Суспільного. На початку повномасштабного вторгнення вона знову долучилася до медичного добробату.

Війна забрала "госпітальєрку" за два дні до Дня народження.