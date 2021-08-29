Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Віктору Гурняку та Святославу Горбенку

У Києві біля Міністерства оборони 29 серпня відбулася церемонія вшанування пам'яті захисників України. Участь у заході взяв президент Володимир Зеленський, який посмертно присвоїв звання Героя України загиблим у 2014 році воїнам.

Орденом "Золота Зірка" посмертно відзначили бійця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослава Горбенка. Його присвоїли і загиблому солдату Віктору Гурняку.

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Що відомо про Горбенка і Гурняка

Святослав Горбенко загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Він рятував пораненого побратима, коли у нього влучив уламок танкового снаряда. Нагороду вручили батькам добровольця.



Горбенка і Гурняка посмертно нагородили орденом "Золота Зірка" / Фото ОП

Віктор Гурняк вивозив під мінометним обстрілом 19 жовтня 2014 року поранених неподалік селища Сміле Луганської області. Орден віддали його батькам.



Орден Віктора Гурняка забрав його брат Остап / Фото Юрій Юзич

На подвір'ї Міноборони озвучили прізвища 228 загиблих захисників України, а воїни почесної варти щоразу здійснювали удар у Дзвін пам'яті та салютували зі зброї. На завершення президент поклав квіти до Дзвона.



Воїни почесної варти здійснювали удар у Дзвін пам'яті / Фото ОП

День пам'яті захисників України: останні новини

В Україні 29 серпня відбулася хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих захисників. На знак шани призупинили трансляцію передач на радіо й телебаченні та приспустили прапори на будівлях.

У Києві покажуть фільми про героїв війни на Донбасі. У програмі – "Війна химер", "Моя війна", "Міф".

У містах України здійснили забіги в пам'ять про загиблих захисників. У такий спосіб намагаються започаткувати нову традицію вшанування Героїв.

Українські війська почали вихід з Іловайська через "зелений коридор" 29 серпня 2014 року. Російська сторона не дотрималася домовленостей і почала обстріл колон українських військових і техніки, унаслідок чого загинуло 366 бійців, майже стільки ж потрапили у полон, 429 людей були поранені.