Зеленський підписав указ про присвоєння Віталію Скакуну звання Героя України

Володимир Зеленський офіційно присвоїв звання Героя України Віталію Скакуну. На жаль, посмертно. Чоловік ціною власного життя підірвав Генічеський міст.

​​Відповідний указ № 74/2022 глава держави підписав 26 лютого.

Детальніше Український військовий підірвав генічеський міст разом з собою, аби зупинити окупантів

Героїчний вчинок Скакуна

Скакуна посмертно нагородили за визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі.

Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти,

– зазначив глава держави.

Віталій Скакун загинув 24 лютого 2022 року. Він ціною власного життя підірвав Генічеський міст задля зупинення просування танкової колони російських окупаційних військ.

Вчинок Скакуна значно уповільнив просування російських загарбників. Підрозділу ЗСУ вдалося передислокуватись та організувати оборону.



