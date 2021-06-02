Зеленський обговорив з канцлером Австрії спільні проєкти й запросив його в Україну

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з австрійським канцлером Себастьяном КурцомПр
Глава держави запросив Курца найближчим часом відвідати Україну з офіційним візитом. Він також ознайомив політика з ініціативою "Кримська платформа"
Раніше У Зеленського обговорили ескалацію Росії з австрійськими колегами
Ситуація на Донбасі
Зеленський розповів австрійському канцлеру про актуальну безпекову ситуацію на сході країни та у тимчасово окупованому Криму.
Український президент подякував Курцу за тверду позицію Відня щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.
Торговельно-економічна співпраця
Політики поспілкувалися й про хід виконання домовленостей, досягнутих за результатами візиту Зеленського в Австрію у вересні 2020 року.Зверніть увагу! Як Зеленський, так і Курц звернули увагу на пожвавлення показників торговельно-економічної співпраці між країнами, попри епідемічні обмеження.
Український лідер та австрійський канцлер оцінили й прогрес у реалізації низки інвестиційних проєктів за участю австрійського бізнесу в Україні.
Про що ще спілкувалися Зеленський та Курц
- Вони обмінялися думками щодо протидії поширенню коронавірусу COVID-19 й забезпечення громадян якісною вакциною.
- Говорили й про діалог Україна – Європейський союз. Австрійський канцлер підтримав євроінтеграційні прагнення України.