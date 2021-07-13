Зеленський поспілкувався з новим президентом Ізраїлю: що обговорювали

У Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський поспілкувався по телефону із Іцхаком Герцогом. Він привітав ізраїльського колегу зі вступом на посаду.

Крім того, Володимир Зеленський побажав Іцхаку Герцогу успіхів у виконанні державних обов'язків. Він проаналізував динаміку українсько-ізраїльських відносин.

Важливо Ізраїль призначив нового посла в Україні

Президент України висловив упевненість у подальшому розвитку відносин між країнами й позитивно оцінив їх. Україна та Ізраїль завжди були й залишатимуться надійними друзями та партнерами.

Переконаний, що співробітництво з новим президентом та новим урядом Ізраїлю буде плідним, а наші країни й надалі поглиблюватимуть взаємовигідну двосторонню співпрацю,

– заявив Зеленський.

Що обговорили президенти

Президенти України та Ізраїлю обговорили низку важливих питань, зокрема:

відкриття центрів високотехнологічного розвитку із залученням науковців та IT-фахівців у Києві та Єрусалимі;

вшанування 80 річниці від початку масових розстрілів у Бабиному Яру;

питання розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Іцхак Герцог запевнив, що цей проєкт є надзвичайно важливим для наступних поколінь. "Пам'ять про трагедію Бабиного Яру навчить молоде покоління того, до чого може призвести жорстокість", – підкреслив він.

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Зеленський запросив Герцога

Крім того, Зеленський запросив Герцога відвідати Україну з офіційним візитом. "Очікую на нашу особисту зустріч у Києві найближчим часом. Упевнений, що спільними зусиллями ми маємо поглибити партнерські відносини між Україною та Ізраїлем", – наголосив український президент.