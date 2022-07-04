Зеленський потролив деяких українських політиків у Лугано та запросив додому
Президент Володимир Зеленський потролив українських політиків, які масово виїхали на конференцію до Швейцарії. Зазначив, що здивований через таку велику делегацію.
Зеленський відзначив, що справді помітив в Лугано доволі велику українську делегацію. Він додав, що деяких людей взагалі вперше побачив за всі місяці війни, передає 24 канал.
Важливо Відбудова України – не локальний проєкт, – Зеленський виступив на конференції у Лугано
Тому глава держави запросив політиків додому. Він нагадав, що війна йде в Україні. Крім того, триває відбудова нашої держави.
Я хотів би запросити деяких людей, яких я побачив з екрану і не бачив усі ці місяці війни, в Україну,
– сказав Зеленський.
Нагадаємо, що в Швейцарському місті Лугано триває конференція з відбудови України після війни. У ній мають взяти участь делегації із 40 країн.
Інші тези з виступу Зеленського
- Президент відзначив, що Росія завдала чималих руйнувань інфраструктурі Україні від початку свого вторгнення. Держава-агресорка навмисно обстрілює лікарні, школи та житлові райони, аби зруйнувати Україну.
- Він зазначив, що наша країна пропонує свій національний план відбудови. На його фундаменті можна буде реалізувати кожну ініціативу та ідею, а також раціонально використовувати кошти, які спрямовуватимуться на відбудову.
- При цьому Зеленський додав, що відбудова України не є локальним проєктом. Це буде найбільшим внеском у підтримання глобального миру з усіх, які тільки можливі.
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