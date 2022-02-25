Зеленський повідомив, що Фінляндія дає Україні 50 мільйонів доларів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Фінляндія надасть Україні 50 мільйонів доларів. Він подякував державі.

Про підсумки своєї розмови з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо Володимир Зеленський прозвітував у своєму твітері. Вони обговорили протидію агресору Кремлю.

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Зеленський розповів президенту Фінляндії нашу оборону та підступний обстріл Києва. Він також подякував Фінляндії за 50 мільйонів доларів, які країна виділила Україні.

Вдячні Фінляндії за виділення 50 мільйонів доларів допомоги. Це ефективний внесок у антивоєнну коаліцію,

– написав глава держави.

Він також нагадав, що державам світу необхідно посилити санкції проти Росії. "Ми продовжуємо працювати. Нам потрібно посилити санкції та підтримку оборони", – додав президент Зеленський.

Збройні сили України продовжують без вагань захищати свою землю. Тому ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають нищівні санкції на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!