Зеленський повідомив, на скільки кілометрів ЗСУ просунулись у Курській області

ЗСУ просунулись у Курській області від 1 до 3 кілометрів, взяли під контроль ще два населених пункти. Наразі тривають активні бойові дії щодо ще одного населеного пункту.

Також на Курщині є поповнення обмінного фонду. Про це президент України повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні 25 серпня.

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Зеленський розповів про бої в Курській області

Володимир Зеленський повідомив, що щойно провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Є просування наше в Курській області – від одного до трьох кілометрів. Взяли під контроль іще два населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду. Дякую!

– сказав глава держави.

Президент повідомив, що також окремо обговорили ситуацію на Донеччині.

Найбільше уваги – Новогродівка, Водяне. Найбільше штурмів. Вдячний усім нашим підрозділам за стійкість,

– наголосив Зеленський у зверненні.

Президент відреагував на цинічний удар по Краматорську

У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "Іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Президент повідомив, що розбір завалів тривав увесь день. У Краматорську постраждали, зокрема, журналісти – знімальна група агенції Reuters, громадяни України, Америки та Британії.

Звичайний міський готель був зруйнований російським "Іскандером". Абсолютно цілеспрямовано, продумано. Від цього удару сім людей постраждали, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. І це щоденний російський терор, який продовжується, бо в Росії є можливість продовжувати,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що сьогодні росіяни також обстрілювали Сумщину, Харківщину та Донеччину. За його словами, за все це світ має не зупинятись у тиску на державу-терористку. Зокрема потрібно, щоб санкції проти Росії та пов'язаних із нею осіб діяли повністю, а заморожені російські активи реально працювали для захисту від Росії.

Україна потребує допомоги від західних партнерів

Володимир Зеленський заявив, що потрібно, щоб не було будь-яких затримок у логістиці для нашої оборони і воїни могли діяти саме так, як вимагає фронт.

Наразі ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів для України, які місяцями не реалізуються повністю. Ми маємо також і домовленості щодо ППО, які досі на стадії виконання. І це особливо важливо напередодні навчального року,

– сказав глава держави.

Він подякував партнерам, які справді допомагають, та лідерам, які працюють заради більш надійного нашого захисту та позицій. Водночас Зеленський підкреслив, що час означає втрати. За його словами, чим довше Україна змушена очікувати, то більше шкоди встигне завдати Росія.

Державі потрібні чіткі відповіді щодо зрадників

У своєму зверненні Володимир Зеленський також порушив тему тих осіб, хто працює проти нашої держави. Президент заявив, що вони є зрадниками України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності.

Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб. Чітка відповідальність. Щоб усі ці "товаріщі" отримали те, на що заслуговують, хоч би де вони ховались і куди б побігли. На завтра я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів України – СБУ, МВС, ДБР. А також будуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби України, Генеральний прокурор, представники розвідки,

– повідомив Зеленський.

За словами президента, на цій зустрічі треба буде обговорити багато речей і зробити багато висновків.