Зеленський пояснив, чому багато хто не вірив, що Україна вистоїть проти Росі
25 травня 2022 , 23:52Читать новость на русском
Володимир Зеленський оприлюднив чергове відеозвернення наприкінці 91 доби героїчного протистояння українського народу російським окупантам. У ньому він зокрема пояснив, чому багато хто не вірив у рішуче протистояння України російській агресії.
Так, за словами президента, світ виявився просто не готовим до української сміливості. 24 канал передає деталі промови Зеленського.
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