Зеленський пояснив, що означає "справедливий мир" для України та чи буде це перемогою

На тлі розмов про "справедливий мир" в Україні Володимир Зеленський зауважив, що не розділяв би його з поняттям "перемога". Ніхто не даруватиме Росії ні території, ні незалежність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських. Україні потрібні гарантії безпеки.

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Як Україна сприймає поняття "справедливий мир"

Володимир Зеленський зазначив, що зараз у світі багато хто говорить про мир – як союзники України, так й інші держави, включно з тими, що не зробили вибір. У 2025 році Україна прагне об'єднати всіх. Багато чого залежить від позиції США.

Європейці прям дуже сильно дивляться на думку президента Сполучених Штатів. Сьогоднішнього нового президента США. Від нього багато чого залежить,

– каже Зеленський.

Для України "мир" не означає, що Росії подарують території. За словами Зеленського, питання постає у тому, який шляхом його досягнуть.

"Коли ми говоримо про "справедливий мир", це сильна Україна. Це серйозні гарантії безпеки. Недопущення того, що Путін знову прийде з агресією. Це дуже важливо", – вказав президент.

Зеленський каже, що важливою є сильна армія. Йдеться не про 40-50 тисяч військових, як того хоче Путін. З такою армією Росія зруйнує Україну.

Володимир Зеленський підсумував, що для нас "справедливий мир" означає розуміння, що Україна буде в ЄС і коли та гарантії безпеки – НАТО є найкращим варіантом. Президент зауважує, що будь-які гарантії без США він вважає слабкими. Працюючі механізми без членства у НАТО, як ось ізраїльська модель, Україні не пропонували.