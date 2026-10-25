Зеленський пояснив, чому Україна б’є по російських НПЗ, та назвав умову енергетичного перемир’я

Володимир Зеленський пояснив, що удари України по російських нафтопереробних заводах є відповіддю на російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Нафта, дизель і паливо завдають Росії відчутних втрат, тоді як російські удари позбавляють українців електроенергії.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю ведучій ТСН Аллі Мазур.

Чому Україна б’є по російських НПЗ?

Зеленський прокоментував претензії президента США Дональда Трампа щодо українських ударів по російських НПЗ. За словами українського лідера, нафта, дизель і паливо є для Росії чутливими цілями, адже завдають їй відчутних втрат.

Вони знищують твою електрику, тобі боляче… Нам дуже. А що їм боляче?.. Нафта, дизель, паливо. Безумовно, для нього (президента Росії Путіна, – ред.) це дуже боляче. Він робить нам дуже боляче. І ми відповідаємо. Тобто це питання про справедливість,

– пояснив Зеленський.

Президент також заявив, що українські удари по російських НПЗ не впливали на світові ціни на нафту, відповідаючи на твердження Трампа про причини подорожчання енергоносіїв.

Вони повинні поважати Україну, навіть якщо вони публічно цього не кажуть, вони повинні поважати нашу силу,

– наголосив глава держави.

За якої умови Україна готова до енергетичного перемир’я?

Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі, якщо Росія перестане атакувати українську енергетику. Він наголосив, що такий принцип взаємності міг би стати основою енергетичного перемир’я.

Якщо ви хочете, щоб ми не били по дизелю, нафтоприродній інфраструктурі у Росії, все дуже просто. Вони не б’ють по нашій електриці. І це справедливо, енергетичне перемир’я. Ось так воно може працювати,

– сказав президент.

Нагадаємо, Україна пропонувала партнерам кілька варіантів, які могли б допомогти протидіяти російським ракетним ударам.

Перший – енергетичне перемир’я. Другий стосується доступу до Starlink на території Росії. Зеленський заявив, що Україна готова показати партнерам конкретні місця, де такий доступ потрібен для протидії російським балістичним ракетам.

Третя пропозиція – надати Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, якщо доступ до Starlink на території Росії не буде відкритий.