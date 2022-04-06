Зеленський пояснив, як можна вийти з "кримської кризи"

Росія не хоче повертати Крим, а українці не готові віддавати ні сантиметра своєї землі. Тому формула виходу з цього становища поки одна – це почати діалог.

Питання Криму

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому каналу Habertürk, передає 24 канал. За його словами, влада Росія після анексії Криму та захоплення частини Донецької та Луганської області одразу сказала, що про півострів вони не будуть вести діалог.

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І не говорили ще з 2014 року на жодному міжнародному майданчику та з жодним лідером будь-якої країни. Тому я вважаю, що сьогодні ми розпочали цей діалог, він має бути,

– сказав президент.

Крим – це Україна

Він додав, що Крим для українців – це наша земля, а в Росії вважають інакше, але за всіма міжнародними законами і весь цивілізований світ вважає півострів частиною України.

"Це наша територія, за яку ми будемо боротися і точно нікому не віддамо. Сьогодні ми говоримо, що це питання треба вирішувати дипломатичним шляхом з цим вже й погоджується Росія. Я погоджуюсь, що саме за столом переговорів ми маємо підіймати це питання", – додав Зеленський.

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