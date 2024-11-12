Зеленський пояснив, як відбуватиметься переведення військових

Уряд ухвалив постанову для прозорого механізму переведення воїнів між частинами Збройних Сил. Володимир Зеленський заявив, що технічно функціонал готовий.

24 Канал пише з посиланням на звернення Володимира Зеленського, що є рішення для багатьох наших воїнів, які хочуть перевестись в інший підрозділ у Збройних Силах України. Адже Кабмін затвердив постанову.

Дивіться також Хоч наступ триває: російська армія зіткнулась з серйозною проблемою

Що відомо про переведення військових

Технічно функціонал готовий. Міністерство оборони визначить, як стартуватиме система. Все має працювати через Армію+ – жодної бюрократії. І має бути чітка відповідь на кожен рапорт. Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі – що на першому, тестовому, етапі, що після повного запуску,

– заявив Зеленський.

Президент пояснив, що тепер:

всі рішення військових командирів щодо рапортів будуть моніторитись , щоб не було необґрунтованих відмов;

, щоб не було необґрунтованих відмов; алгоритм реагування на рапорт визначений;

система має запрацювати саме так, як ми про це говорили з хлопцями на передовій та представниками громадянського суспільства.

Володимир Зеленський додав, що доручив Міноборони та Генштабу доповісти, як поширити цю можливість на всі Сили оборони та безпеки, зокрема на Нацгвардію та прикордонників. Адже всі наші воїни заслуговують на однакову повагу.

Раніше президент пояснював, що переведення здійснюватимуться через застосунок "Армія+" з 15 листопада.