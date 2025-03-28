Зеленський пояснив які можуть бути "червоні лінії" в угоді зі США про корисні копалини

Напередодні США запропонували Україні новий варіант угоди про корисні копалини. Президент пояснив, на що наша держава точно не погодиться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Зеленський про угоду про корисні копалини

Український лідер наголосив, сумніватися не потрібно. Якщо будуть якісь "червоні лінії", на які не підемо, президент обов'язково повідомить про це.

Якщо будуть якісь інші ризикові речі для нас, то, безумовно, я буду все це комунікувати без будь-яких секретів з нашим суспільством,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Також президент наголосив, що головні, базисні речі, компромісні, були окреслені в рамковій угоді. Це те, на що Україна була готова піти. Тож базуватися будемо на зрозумілих речах, про що говорили, там, де ми бачимо можливість побудувати правильні партнерські відносини.

Зеленський також прокоментував питання щодо так званих "боргів". Водночас зазначив, поки що всього не знає.

Якщо підійматися це питання, ми не будемо сприймати борги. Як я і казав, це для мене зрозумілі абсолютно речі. Я їх не бачу. Принаймні, ми говоримо про минуле,

– зазначив глава держави.

Водночас президент зазначив, якщо буде йти мова про перспективи, нову підтримку, нові пакети допомоги, то тоді США, напевне, можуть ставити ті чи інші умови. Зрозуміло, що безкоштовно робити нічого не будуть. Це офіційно говорить американська команда, констатував Зеленський.