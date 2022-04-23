Зеленський пояснив, чи задоволена Україна військовою підтримкою, яку надає Захід

Президент України Володимир Зеленський оцінив військову підтримку, яку надають інші країни. Він подякував усім за допомогу, але зауважив, що "ми хочемо більше, ніж нам дають".

Найбільше підтримує Україну озброєнням США та Велика Британія. Про це Зеленський розповів під час пресконференції у київському метро, повідомляє 24 канал.

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Він зауважив, що інші країни також допомагають. Але не у таких обсягах.

Ми вдячні за те, що нам дають. Чи задоволені? Ми не можемо відмовлятись у часи війни від найпотужнішої допомоги, військової, а саме вона йде від США і Великої Британії. Крім цього є багато інших друзів, європейців, але ми говоримо про обсяги цієї допомоги. Тому я їм вдячний,

– сказав Зеленський.

США задають темп допомозі та темп перемовинам

Президент заявив, що США є лідерами світу, тож вони задають темп допомоги й тон перемовинам. За словами глави держави, іноді саме вони, в більшості випадків, впливають на те, чи може певна європейська держава надати Україні потрібну зброю.

Зеленський підкреслив, що вірить стратегічне партнерство, але "хочеться, щоб все було швидше".

Трансляція пресконференції Зеленського 23 квітня: дивіться онлайн