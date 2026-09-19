"Треба до 45": Зеленський пожартував, що вік молоді треба продовжити

Володимир Зеленський поспілкувався з молоддю країн "Карпатської вісімки". Зустріч пройшла на Івано-Франківщині.

Учасники зустрічі говорили про співпрацю України з країнами Карпатського макрорегіону, підтримку молоді та важливість її повернення в Україну.

Як Зеленський пожартував про свій вік?

Під час спілкування з молоддю президент пожартував, що вік молоді треба подовжити.

Молодь зараз це який вік? А який треба прийняти закон, щоб було до 45? Міністр молоді та спорту – підготуйте! Дуже хочеться бути серед молоді,

– сказав Зеленський.

Зверніть увагу! Згідно із законодавством України, зокрема Законом "Про основні засади молодіжної політики", молоддю вважаються особи віком від 14 до 35 років включно.

Президент також визнав, що якість гуртожитків для студентів "така собі", а іноді навіть "жахлива".

Водночас він розповів, що Кабмін ухвалив програму щодо відновлення гуртожитків.

Зеленський вірить, що молодь повернеться в Україну

Зеленський висловив впевненість у тому, що після війни українці, які виїхали за кордон, повернуться. Втім, назвати відсоток таких людей президент поки не може.

Глава держави закликав уряд активніше розповідати про доступні державні програми підтримки придбання житла.

Президент наголосив, що Україна має створювати умови, за яких молодь залишатиметься в країні, а іноземці приїздитимуть допомагати її відновлювати та розвивати.

Нагадаємо, 18 вересня у Карпатах пройшов перший саміт нового регіонального формату C8 – "Карпатська вісімка". До нього входять Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Австрія та Сербія.