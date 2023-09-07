Цифровізація, інтеграція в НАТО та довіра: Зеленський озвучив завдання перед Умєровим

Президент Володимир Зеленський 7 вересня представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Глава держави оголосив завдання, які стоять перед новим главою Міноборони.

Зеленський заявив, що "потрібна нова суб'єктність Міністерства оборони". За його словами, міністерство має відповідати за координацію всього сектору оборони.

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Бюрократія і цифровізація

Під час представлення Умєрова глава держави наголосили, що український воїн – це ключовий пріоритет Сил оборони.

Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими,

– сказав він.

За словами президента, це стосується як бюрократичних процедур, “які забирають час та енергію воїнів”, так і забезпечення наших бійців.

Зеленський підкреслив, що “все, що може бути оцифроване, має бути оцифроване”. Крім того, за можливості має бути скасована кожна бюрократична процедура.

Кожна річ, яка може вберегти життя та здоров’я воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди – це не витратний матеріал. Їхній час та сили – це цінність держави,

– додав глава держави.

Нові коаліції та інтеграція в НАТО

Президент підкреслив, що Україні потрібен найвищий рівень міжнародної координації, що означає розвиток не тільки вже створених форматів міжнародної взаємодії, але й організація нових регіональних тематичних коаліцій.

Глава держави нагадав, що стратегічне завдання України – це інтеграція в НАТО, членом якого, за словами Зеленського, Україна вже є де-факто.

При цьому він сказав, що зі свого боку Україна має зробити всі відповідні кроки, щоб бути членом НАТО де-юре.

Четвертим завданням Зеленський окреслив те, що кожен позитивний приклад бойових бригад має бути масштабований абсолютно на всі підрозділи.

Те, що вдається одним підрозділам та зміцнює Україну, потрібно поширювати на інші підрозділи. Позитивні приклади є,

– зазначив президент.

Посилення захисту

Глава держави підкреслив, що Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту.

“Усе, що дає захист, повинно працювати на ЗСУ та безпеку партнерів”, – сказав він.

За словами президента, це стосується всього – тренування воїнів, медичного забезпечення бригад, забезпечення бою, комунікації з рідними наших воїнів.

Довіра та прозорість

Зеленський заявив, що повинна бути налагоджена система поважної та чіткої комунікації з рідними воїнами, зокрема загиблих бійців.

За словами президента, існують конкретні та дрібні помили, які масштабуються в одну велику проблему.

Крім того, глава держави підкреслив важливість прозорості та довіри. Зокрема, воїни мають довіряти тому, як функціонує весь сектор оборони.

Зеленський зазначив, що потрібно більше довіри до рішень, які ухвалюються. Мовиться про довіру до закупівель, постачання та комунікації між підрозділами.

Зеленський зазначив, що в Умєрова навряд чи є багато часу на виконання завдань і реформ.

“Якщо глибоко реформувати й робити конкретні кроки, я б радив робити це швидко. Інакше термін довіри може піти”, – додав він.