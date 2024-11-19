Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук пояснила 24 Каналу, що у Плані стійкості підіймаються різні важливі для нашої держави теми. Зокрема, інвестицій в оборонний комплекс.

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Це буде українським пріоритетом

"Це дуже правильно, бо тоді ми будемо менше переживати, як і хто буде голосувати за виділені якого військового пакету", – підкреслила вона.

Водночас Україна у найближчі роки навряд чи зможе виробляти певні системи, наприклад, протиповітряну оборону.

Зверніть увагу! Видання The Times, коментуючи План стійкості, зазначає, що він має на меті, зокрема, підняти моральний дух українців, який був підірваний перемогою Дональда Трампа на президентських виборах.

Проте Україна вже виробляє артилерійські набої, дрони, далекобійні ракети і безпілотники.

Про це теж говорив президент України і називав цифри. Це буде українським пріоритетом, тому що Росія має відчувати, що Україні буде чим у будь-який момент відповісти на агресію,

– наголосила народна депутатка.

Також вона зазначила, що як представниці Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, їй важливо було почути деталі плану щодо культурного суверенітету.

Ми будемо обговорювати з Міністерством культури питання щодо виробництва українського культурного продукту, культурні послуги всередині країни. Це важливо, адже є нашою ідентичністю,

– зауважила Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, що План стійкості, представлений президентом України, складається з 10 пунктів. Зокрема, в пункті "Єдність" наголошується на тому, що вибори в Україні у воєнний час не проводитимуться.

У пункті "Фронт" зазначається, що мають змінитися підходи до управління в армії. Також буде створена посада Військового омбудсмена.

Щодо пункту "Культурний суверенітет", то в ньому йдеться про започаткування "культурного Рамштайну".