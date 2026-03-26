24 Канал Новини України
26 березня, 17:13
Оновлено - 17:39, 26 березня

Зеленський прибув на Близький Схід

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії.
  • Під час візиту заплановані важливі зустрічі, але подробиці не вказують.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 березня, прибув на Близький Схід у рамках офіційного візиту до Саудівської Аравії.

Про це він повідомив у своїй публікації. Також він розповів мету відповідної поїздки.

Дивіться також Ситуація на Близькому Сході вигідна для Кремля: чому Росія може заробити на ній мільярди 

Чому Зеленський прибув у Саудівську Аравію?

Український президент повідомив про прибуття до Саудівської Аравії. У рамках візиту у Володимира Зеленського, згідно з оприлюдненою інформацією, заплановані важливі зустрічі, ймовірно, з представниками країни.

Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки, 
– написав він.

Додаткової офіційної інформації стосовно візиту наразі не вказують. Також достеменно невідомо, з ким саме повинен зустрітися президент України. Вочевидь усі подробиці візиту, зокрема мету, оприлюднять дещо пізніше.

Як Україна співпрацює з країнами Близького Сходу?

  • Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що українські експерти працюють на Близькому Сході та діляться досвідом щодо захисту від "Шахедів". Водночас Україна розраховує на взаємну підтримку.

  • Наразі там працюють 228 українських експертів, які координують заходи щодо захисту цивільної та критичної інфраструктури, оскільки вони мають унікальний досвід протидії масованим атакам дронів типу "Шахед".

  • Раніше NBC News також повідомляло, що країни Перської затоки вже звертаються до Києва по допомогу, оскільки зазнають атаки іранських безпілотників. Україна отримала чимало звернень щодо підтримки.