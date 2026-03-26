Зеленський прибув на Близький Схід
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 березня, прибув на Близький Схід у рамках офіційного візиту до Саудівської Аравії.
Про це він повідомив у своїй публікації. Також він розповів мету відповідної поїздки.
Чому Зеленський прибув у Саудівську Аравію?
Український президент повідомив про прибуття до Саудівської Аравії. У рамках візиту у Володимира Зеленського, згідно з оприлюдненою інформацією, заплановані важливі зустрічі, ймовірно, з представниками країни.
Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки,
– написав він.
Візит Володимира Зеленського на Близький Схід: дивіться відео
Додаткової офіційної інформації стосовно візиту наразі не вказують. Також достеменно невідомо, з ким саме повинен зустрітися президент України. Вочевидь усі подробиці візиту, зокрема мету, оприлюднять дещо пізніше.
Як Україна співпрацює з країнами Близького Сходу?
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що українські експерти працюють на Близькому Сході та діляться досвідом щодо захисту від "Шахедів". Водночас Україна розраховує на взаємну підтримку.
Наразі там працюють 228 українських експертів, які координують заходи щодо захисту цивільної та критичної інфраструктури, оскільки вони мають унікальний досвід протидії масованим атакам дронів типу "Шахед".
Раніше NBC News також повідомляло, що країни Перської затоки вже звертаються до Києва по допомогу, оскільки зазнають атаки іранських безпілотників. Україна отримала чимало звернень щодо підтримки.