Зеленський прибув у Брюссель й анонсував зустрічі з низкою лідерів

Володимир Зеленський прибув до Брюсселю увечері 18 грудня. Він анонсував зустрічі із низкою світових лідерів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Також український лідер візьме участь у засіданні Європейської ради.

Дивіться також Зеленський зробив нову заяву про переговори з Путіним й розкритикував Захід через слабкість

Яка мета візиту Зеленського

Увечері 18 грудня Зеленський прибув до Брюсселю для участі у переговорах з європейськими партнерами.

Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн,

– написав український лідер.

Він також розповів, що під час візиту відбудуться зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії. Також будуть присутні представники Британії та інших країн.

Крім того, президент візьме участь у засіданні Європейської ради.