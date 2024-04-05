"Капітальна фортифікація": Зеленський прибув на Чернігівщину й звернувся до українців

Вдень, 5 квітня, Володимир Зеленський відвідав одну з областей України. Так, український лідер прибув до Чернігівської області

Президент України вирішив перевірити поточну ситуацію у Чернігівській області. Зокрема, це стосується створення фортифікацій у регіоні задля убезпечення від російських військ, передає 24 Канал.

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Зеленський прибув до Чернігівської області

Ворог щодня завдає жорстоких ударів по прифронтових районах нашої держави. Серед них є і Чернігів. Російські загарбники дедалі більше розширюють "географію" застосування своєї зброї, що є надзвичайно небезпечним явищем.

Так, вдень 5 квітня, український президент Володимир Зеленський відвідав Чернігівську область. Під час робочої поїздки він ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд опорного пункту.

Чернігівщина. Будівництво фортифікацій. Терміни виконання робіт і надійність – головне. Вдячний усім, хто залучений,

– йдеться у повідомленні президента.

Відомо, що глава держави оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТР, а також протитанковий рів. Опорний пункт обладнано невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога.

Зокрема, українському лідеру доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, в області нарощується капітальна фортифікація.

Ба більше, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

Зеленський перевірив будівництво фортифікаційних споруд: дивіться відео

Президент оприлюднив звернення до українців

Володимир Зеленський подякував усім, хто був причетний у регіоні в будівництві фортифікацій. За його словами, Чернігівська область працює згідно з графіком.

Президент заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області. Повідомляється, що було порушено питання оборони, знищення російських ДРГ, а також протидії обстрілам.

Як зазначив український лідер, у всіх прикордонних районів проблематика однакова – постійні російські знущання, серед яких постійно є обстріли та терор.

На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не жаліють. Буквально кожну людину намагаються дістати – хочуть знищити все життя тут. І кожен, хто захищає наших людей, усі наші громади, усю нашу Україну, кожен у світі, хто допомагає Україні – справжній оборонець життя. Я вдячний усім,

– сказав президент.

Володимир Зеленський також провів координаційну нараду щодо Чернігова та області, було порушено багато соціальних питань та тих, які стосуються відновлення регіону після щоденних ворожих обстрілів. Він зауважив на пришвидшенні розмінування аграрної землі.

Наразі в українських урядовців є ресурс, аби підтримати економічне життя Чернігівщини. Зокрема, президент провів зустріч із підприємцями в межах програми "Зроблено в Україні". Зазначається, що 1,2 мільярда гривень спрямують за економічними напрямами у цьому регіоні.

Український лідер висловив вдячність

Володимир Зеленський також подякував тим, хто працює в оновлених галузях, зокрема в оборонних компаніях, усім, хто займається розробками дронів, техніки для Сил оборони, для ДСНС України.

"Можемо по праву пишатися тим, що в кожній області України люди стараються зробити все, що необхідно для країни, необхідно для нашого захисту, для успіху наших воїнів на полі бою", – наголосив він.

Ба більше, президент також виокремив усіх воїнів-прикордонників. Кожного й кожну, хто служить у підрозділах Державної прикордонної служби України на лінії кордону, а також разом з усіма підрозділами Сил оборони та безпеки на фронті.

Крім того, глава держави висловив окрему вдячність:

спецпідрозділу прикордонної служби ДОЗОР;

прикордонниками бригад Гвардії наступу "Помста" та "Сталевий кордон";

воїнам Волинського загону, зокрема старшим солдатам Сергію Лебедю та Сергію Антонюку;

воїнам Херсонського прикордонного загону, зокрема солдатам Олегу Шибенку та сержанту Василю Коваленку;

Сумському прикордонному загону, зокрема сержантам Ігорю Лук'яненку та Олександру Соломатку.

Дякую всім, хто дає результат для України! Усім, хто захищає життя! Чернігове, дякую тобі за цей день! Слава Україні,

– додав президент.