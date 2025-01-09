Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн"

Володимир Зеленський вже прибув на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині. Там він візьме участь у засіданні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Відомо, що у засіданні візьмуть участь міністри оборони 54 країн.

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Що відомо про 25 засідання у форматі "Рамштайн"

Володимир Зеленський прибув у Німеччину, де планує взяти участь у 25 засіданні "Рамштайн".

Зеленський прибув на базу "Рамштайн" в Німеччині,

– йдеться у повідомленні.

Зеленський прибув на "Рамштайн": дивіться відео

Також заплановані переговори за участю міністрів оборони та військових командувачів.

Зауважимо, що 25 засідання Контактної групи з питань оборони України пройде 9 січня під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна.

До слова, адміністрація Байдена планує оголосити про фінальний "суттєвий" пакет військової допомоги для України під час зустрічі країн-партнерів у Німеччині. ЗМІ повідомляли, що він буде на суму 500 мільйонів доларів.